61 Спартакиада школьников по шахматам- полнокомплектные школы
Опубликовано пт, 26/10/2018 - 00:38 пользователем Маслова Ирина
22-24 октября в МАОУ "Центре образования №1" г.Белгорода состоялись игры 61 Спартакиады школьников по шахматам среди полнокомплектных школ.
В соревнованиях приняли участие 17 общеобразовательных учреждений г. Белгорода.
Итоги соревнований:
1 место заняла команда МАОУ "Центра образования №1", набравшая в 6 турах- 26, 5 очков. На 2 месте команда МБОУ«Лицея№32», в их активе 21.5 очков.
На 3 месте команда МБОУ "СОШ №11", набравшая 19 очков.
В конце ноября, традиционно, шахматисты "Центра образования №1" будут защищать честь города Белгорода на областной Спартакиаде школьников.
Поздравляем победителей и призеров!
В разделе "Таблицы" можно познакомиться подробнее с итогами Спартакиады, и не забудьте заглянуть в "фотогалерею".
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