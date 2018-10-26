61 Спартакиада школьников по шахматам- полнокомплектные школы

22-24 октября в МАОУ "Центре образования №1" г.Белгорода состоялись игры 61 Спартакиады школьников по шахматам среди полнокомплектных школ.

В соревнованиях приняли участие 17 общеобразовательных учреждений г. Белгорода.

Итоги соревнований:

1 место заняла команда МАОУ "Центра образования №1", набравшая в 6 турах- 26, 5 очков. На 2 месте команда МБОУ«Лицея№32», в их активе 21.5 очков.

На 3 месте команда МБОУ "СОШ №11", набравшая 19 очков.

В конце ноября, традиционно, шахматисты "Центра образования №1" будут защищать честь города Белгорода на областной Спартакиаде школьников.

Поздравляем победителей и призеров!

В разделе "Таблицы" можно познакомиться подробнее с итогами Спартакиады, и не забудьте заглянуть в "фотогалерею".