61 городская Спартакиада школьников по шахматам (среди малокоплектных школ)

22-23 октября в уютном актовом зале СОШ №31 прошла 61 Спартакиада школьников по шахматам среди малокоплектных школ.

В соревнованиях приняли участие 10 общеобразовательных школ. Состав команды традиционно 5 человек: 3 юноши и 2 девушки.

Играли по швейцарской системе в 6 туров, с контролем времени - 25 минут каждому участнику на всю партию.

По итогам Спартакиады на первои месте команда МБОУ СОШ № 24, набравшая 21 очко.

2-3 места поделили команды МБОУ СОШ № 16 и хозяева, МБОУ СОШ №31, но по дополнительным показателям, команда 31 школы стала третьей.

Поздравляем призеров и победителей!

Итоговую таблицу можно посмотреть в разделе "Таблицы", а фотоотчет - в "Фотогалерее"