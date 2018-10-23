61 городская Спартакиада школьников по шахматам (среди малокоплектных школ)
Опубликовано вт, 23/10/2018 - 22:35 пользователем Маслова Ирина
22-23 октября в уютном актовом зале СОШ №31 прошла 61 Спартакиада школьников по шахматам среди малокоплектных школ.
В соревнованиях приняли участие 10 общеобразовательных школ. Состав команды традиционно 5 человек: 3 юноши и 2 девушки.
Играли по швейцарской системе в 6 туров, с контролем времени - 25 минут каждому участнику на всю партию.
По итогам Спартакиады на первои месте команда МБОУ СОШ № 24, набравшая 21 очко.
2-3 места поделили команды МБОУ СОШ № 16 и хозяева, МБОУ СОШ №31, но по дополнительным показателям, команда 31 школы стала третьей.
Поздравляем призеров и победителей!
Итоговую таблицу можно посмотреть в разделе "Таблицы", а фотоотчет - в "Фотогалерее"
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