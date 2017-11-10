4 ноября клуб ветеранов "Мыслитель" организовал блицтурниры по шахматам в честь праздников.

4 ноября - в День народного единства и в день иконы Казанской Божьей Матери - клуб ветеранов «Мыслитель» (председатель клуба – член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин) при поддержке «Партии пенсионеров за социальную справедливость» организовали в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке для членов и гостей клуба праздничное мероприятие, в программе которого было: поздравления с праздниками от Общественной палаты Белгородской области и «Партии пенсионеров», беседа об истории возникновения праздников, небольшой стихотворный концерт, затем, при участии 18 мужчин в возрасте от 14 до 80 лет, и 6 женщин, были проведены шахматные блиц-турниры.

Среди мужчин первое место занял Анатолий Матузный, второе – Валерий Козинов, третье – Александр Слюняев. Среди женщин традиционно первой стала Рита Гавриленко, второе место заняла Алла Цыганенко, третье – Клавдия Малинина.

По разным номинациям большинство участников были награждены дипломами от спорткомитета г.Белгорода, призами от нашего постоянного спонсора – члена клуба «Мыслитель» Владимира Кушнаренко, подарками от «Партии пенсионеров».

Хотелось бы выразить благодарность работникам Белгородской государственной универсальной научной библиотеки за радушие, понимание и помощь в проведении праздника.

Председатель клуба «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.