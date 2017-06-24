21-й международный шахматный фестиваль "Воронеж-2017" (Мемориал Алехина) прошел в Воронеже с 10 по 21 июня 2017 года!

Фестиваль ежегодно проводится при поддержке Губернатора Воронежской области А.В.Гордеева, Правительства Воронежской области и Ассоциации шахматных профессионалов.

В турнире Master Open приняли участие 137 шахматистов из многих стран мира. Выпускник Алексеевской ДЮСШ, а ныне студент Воронеждского ВУЗа Павел Собина (2250), набрав 5 очков из 9, занял 3 место в дополнительной номинации среди шахматистов Воронежа. В последней партии, к сожалению, проиграл, отказавшись от ничьи (играл на выигрыш, который ему давал мастерскую норму).В турнире FIDE Open (119 участников!) также удачно сыграл белгородский шахматист Лебедев Михаил. Набрав 7 очков из 9 он поделил 1-7 место (по дополнительным показателям он стал четвертым).Итоговые таблицы и дополнительную информацию можно узнать тут http://vrnchessfestival.org/