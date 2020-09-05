«1 сентября – День знаний!»

1 сентября возле Дома Дерябина в городе Новый Оскол проходили шахматно-шашечные баталии среди школьников, которые посвятили Дню знаний.

В турнире по русским шашкам первое место заняла Ангелина Андрейчук. На втором месте – Полина Коробова. Замкнул тройку призёров Евгений Мацина.

Шахматисты разыграли два комлекта наград. В турнире до 9 лет победителем стал Максим Пивкин. На втором месте – Егор Глушков, на третьем – Виктория Шаталова.

В шахматном турнире, в котором приняли участие ребята страше 9 лет, победителем стал Александр Лобынцев. На втором месте – Ангелина Глушкова, на третьем – Анжелика Вёрстова. Они награждены грамотами ОКДД ЦКР «Оскол» и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнования