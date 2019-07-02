«1 июля – Всемирный день шашек»

1 июля отмечается Всемирный День шашек. Академия шахматного и шашечного искусства (АШШИ) 30.07.2012 года утвердила этот замечательный праздник. АШШИ – игровой сервер, который организует проведение заочных турниров по шахматам и шашкам. Турниры, проводимые в таком формате, очень удобные и заменяют игру по переписке.

В городе Новый Оскол, в сквере, расположенного в центре города, прошёл турнир по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра», посвящённый Всемирному Дню шашек. 14 любителей интеллектуальных игр приняло в нём участие. Играли по Швейцарской системе в пять туров с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место занял Иван Поиркэ, который выиграл все партии. На втором месте расположился Сергей Гончарук. Замкнул тройку призёров Александр Новиков.

В зачёте среди школьников места распределились следующим образом: 1 место – Кирилл Белов, 2 место – Дарья Булавина и Сергей Катернюк, 3 место – Данил Рыков.

Победители и призёры награждены грамотами отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол». Всех участников соревнования угостили конфетами и печеньем.

М.Попов – судья соревнования