Братья-шахматисты! Сегодня,18 декабря 2019 года,ушёл из жизни один из лучших шахматистов за всю историю Белгородских шахмат-Валерий Григорьевич Козинов. Он был: девятикратным чемпионом г. Белгорода, семикратным чемпионом Белгородской области, многократным победителем и призёром белгородских и российских шахматных турниров. Валерий Григорьевич воспитал сотни учеников, передав им свой талант и опыт. С уходом Валерия Григорьевича, из шахмат ушла целая эпоха,в которой было творчество, притягательное для многих белгородских шахматистов.

Память о нём навсегда останется в наших сердцах!

Зацепин Владимир Павлович