Да разве сердце позабудет...

20 июля международный день шахмат, и так совпало, что именно сегодня 40 дней, как не стало Бандурина Александра Васильевича.

Это был хороший тренер, талантливый организатор соревнований, замечательный человек, мудрый наставник и надежный друг. В течение многих лет он держал высокую планку Алексеевских шахмат: добился создания одного из лучших шахматных клубов в области, проводил соревнования различного уровня (от районных до международных). Александр Васильевич воспитал несколько поколений шахматистов, многие из них добились высоких званий в шахматах, получили достойное образование. Он учил любить шахматы, быть честными, порядочными людьми.

Память о нем всегда будет в наших сердцах.