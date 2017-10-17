Просим помочь в лечении шахматиста Колпина Тимура (2000 г.р.), учащегося "Центра образования №1" и воспитанника шахматного отделения ДЮСШ №4 г.Белгорода. Сейчас Тимур находится на лечении в Московском онкологическом центре.

Владелец Колпин Тимур Владимирович. счет 40817810907001457903Банк Белгородское отделение №8592 ПАО Сбербанк г. БелгородБИК 041403633Кор счет 30101810100000000633ИНН 7707083893КПП 312302001Номер карты 4276070015261805

Денежные средства можно передать и лично через тренеров "Центра образования №1"(Окунь Л.Н. и Окунь .Л.) или в спортивную щколу: г.Белгород, Народный бульвар, 48