Просим помочь в лечении шахматиста.
Опубликовано пн, 16/10/2017 - 21:37 пользователем Маслова Ирина
Просим помочь в лечении шахматиста Колпина Тимура (2000 г.р.), учащегося "Центра образования №1" и воспитанника шахматного отделения ДЮСШ №4 г.Белгорода. Сейчас Тимур находится на лечении в Московском онкологическом центре.
Владелец Колпин Тимур Владимирович. счет 40817810907001457903Банк Белгородское отделение №8592 ПАО Сбербанк г. БелгородБИК 041403633Кор счет 30101810100000000633ИНН 7707083893КПП 312302001Номер карты 4276070015261805
Денежные средства можно передать и лично через тренеров "Центра образования №1"(Окунь Л.Н. и Окунь .Л.) или в спортивную щколу: г.Белгород, Народный бульвар, 48
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