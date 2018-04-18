Выставка «Шахматы: история, рассказанная фигурами»

Вейделевские шахматисты на протяжении XX в. добивались выдающихся спортивных достижений. Среди них: А.И. Денисков, П.С. Пушкарёв, А.Г. Свиридов, В.С. Решетников, В.П. Шацкий, А.Г. Труфанов, Г.С. Лазебный, А.С. Трещалин, В.А. Гридякин, Р.А. Новгородова, В.П. Ключникова, В.И. Каменская, В.В. Шевченко, Е.П. Пушкарёва. В 1989 г. сборная команда района, в которую вошли Альберт Иванович Денисков, Виктор Савельевич Решетников, Вячеслав Алексеевч Гридякин и Раиса Алексеевна Новгородова, завоевала Кубок Черноземья по шахматам. Вейделевские шахматисты продолжают тренироваться и одерживать победы. Новую смену готовит Вейделевская детско-юношеская спортивная школа. Тренер Анатолий Григорьевич Пухличенко учит детей игре в шахматы уже более 30 лет. Его воспитанники не раз становились чемпионами районных и областных соревнований. В финале областной спартакиады школьников в 2003 г. Виталий Воронков занял 2-е место, в 2004 г. – Владимир Клименко – I место, в 2011 и 2013 гг. – Маргарита Кравченко заняла III место, в 2014 г. – II место. Александр Воронков занял IV место в финале областных соревнований среди шахматистов I разряда в 2004 г. Олеся Бармина – чемпионка Белгородского государственного университета 2008 г. Ляна Воронкова заняла II место в областной спартакиаде по шахматам среди взрослых в 2010 г. Команда шахматистов Вейделевского района в составе Карины Кортиковой, Маргариты Кравченко, Дмитрия Фесенко, Виктора Шелудченко – воспитанников А.Г. Пухличенко, а также шахматиста из Вейделевкой школы – Антона Радченко – в финале областной спартакиады школьников, который проходил в г. Губкине в 2011 г., заняла III место. В настоящее время А.Г. Пухличенко пишет учебник по шахматам. Вместе с Анатолием Григорьевичем работает его бывший ученик – Виталий Анатольевич Воронков. Результатами усердных тренировок его воспитанников становятся первые победы. В 2017 г. на межобластном шахматном турнире памяти Н.А. Кустова среди детей по классическим шахматам Настя Гангур заняла 2 место в группе 2007 г. и моложе; летом 2017 г. Настя стала призёром Белгородской области по итогам блиц-турнира, заняв 2-е место в группе до 10 лет. В рамках проекта «Внедрение шахматного образования в образовательных учреждениях Вейделевского района «Шахматная школа» Вейделевским краеведческим музеем совместно с Вейделевской спортивной школой была подготовлена выставка «Шахматы: история, рассказанная фигурами» – о шахматистах Вейделевского района. Музей благодарит всех, кто принял участие в её организации: тренеров Вейделевской спортивной школы: Анатолия Григорьевича Пухличенко Виталия Анатольевича Воронкова, шахматистов посёлка Вейделевка: Дмитрия Петровича Яценко, Ивана Григорьевича Петракова, Вячеслава Алексеевича Гридякина. 12 апреля 2018 г. в Вейделевском краеведческом музее впервые прошёл шахматный турнир, в котором приняли участие воспитанники Вейделевской спортивной школы из посёлка Вейделевка и посёлка Викторополь. Турнир проходил по швейцарской системе в 5 туров. По результатам 1 место заняла Анастасия Гангур, 2 место – Наталья Яненко, 3 место – Александр Чернышов и Юрий Сидоров. Выставка «Шахматы: история, рассказанная фигурами» продолжит свою работу до 24 апреля, а шахматные турниры станут новой музейной традицией. Научный сотрудник МКУ Вейделевский краеведческий музей Н.Н. Иванова