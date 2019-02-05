Выставка шахматных рисунков

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ № г.Белгорода открылась выставка рисунков с шахматной тематикой. В колекции собраны рисунки конкурсных работ шахматистов клуба за несколько лет. Украшением выставки стали работы деток из детских садов. Рисунки любезно предоставлены управлением образования г.Белгорода (дошкольное отделение).

Полюбоваться творениями юных дарований можно до 9 марта: пон, вт. четв. суббота с 14 до 18 ч.