В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 подведены итоги конкурсов.

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода занимается более 100 воспитанников. Перед Новым годом и в период зимних каникул в клубе были проведены многочисленные мероприятия, итоги которых, наконец подведены.

Новогодние турниры. Было проведено шесть возрастных Новогодних турниров, в которых в общей сложности, приняли участие около 80 шахматистов.

В турнире "Дошколенок" призерами стали:

1 место - Ильенко Филипп, 2 место - Пьянкова Юлия, 3 место - Пьянкова Ольга, вне конкурса 3 место занял Готчин Александр.

В турнире "Первоклассник" призерами стали:

1 место - Андросов Владимир, 2 место - Сивцев Артем, 3 место - Дикунова Алена.

В турнире "Второклассник" победу одержали:

1 место - Коваленко Давид, 2 место - Сукач Матвей, 3-5 места поделили Стряпчий Андрей, Стряпчий Владимир и Колесников Захар.

В "Массовом" турнире играли все желающие, не имеющие спортивных разрядов. Призерами этого турнира стали:

1 место - Краснонос Слава, 2 место - Щербинин Дмитрий, 3 место - Морозова Анна.

А среди шахматистов учебно-тренировочных групп проводилось 2 турнира (для старших и младших).

В Новогоднем турнире (ут-1) победу одержала Коваль Екатерина, на втором месте Воронин Лев, 3 место у Решетняк Тимофея.

В турнире старших (ут-3) первенствовал Кривоухов Александр, на втором месте Сергиенко Иван, 3 место у Дикунова Артёма и Тичак Ксении.

Кроме шахматных турниров, в клубе прошли конкурсы, в которых в этом году воспитанники спортивной школы приняли активное участие.

Традиционный конкурс решения шахматных задач и комбинаций собрал 33 участника. Награждение и подведение итогов проводилось также по возрастам. Среди самых юных (группа "Е") победителем конкурса стал пятилетний Чернов Илья, а Готчин Александр и Ильенко Филипп поделили 2 место, на 3 месте Пьянкова Юлия и Филатов Андрей.

В группе "Д" первое место занял Лохман Борис, 2 место поделили Пьянкова Ольга и Деркач Софья, 3 место заняли Краснонос Слава и Андросов Владимир.

В группе "С" больше всех задач решила Коваль Екатерина, на втором месте Белов Евгений и замкнул тройку призеров Чеков Илья.

Певое место в группе "В", как и в прошлом году, занял Решетняк Тимофей, на втором месте Смирнова Дарья, 3 место у Часовского Сергея.

Среди сильнейших в группе "А" стал Сергиенко Иван, на втором месте Дикунов Артем.

Все участники и призеры конкурса решения шахматных задач подучили грамоты от спортивной школы и призы.

А в конкурсе поделок и рисунков на Новогордне-шахматную тему приняли участие 25 шахматистов. Некоторые работы были представлены и на городском конкурсе, в период проведения Новогодне-Рождественского фестиваля. Полюбоваться творческими работами можно в разделе "Фотогалерея". Победители и участники также были награждены подарками и грамотами.

Благодарим за участие в конкурсах: Сергиенко Ивана, Филатова Андрея, Кравцову Елену, Дикунову Алену, Коваленко Давида, Пьянкову Юлию и Пьянкову Ольгу,Войтко Данила, Воловикову Викторию, Деркач Софью, Пустовую Марию, Буданову Маргариту, Морозову Анну, Лавриненко Матвея, Сивцева Артёма, Конищева Григория, Колесникова Захара, Ефанова Руслана,Белова Евгения, Смолякову Веронику, Готчина Александра, Пустовую Марию, Красюкова Дмитрия,Романюк Виктора и Ивана.

Конкурс сочинений-эссе на тему «Шахматы в моей жизни» в этом году также был отмечен грамотами и призами. Лучшие сочинения у Часовского Сергея, Сергиенко Ивана, Нестеровой Марии,Коренькова Максима, Войтко Данила, Решетняк Тимофея, Белова Евгения, Дикунова Артема.

Все эти конкурсы и мероприятия способствуют не только популяризации шахмат и развития интереса к этой интеллектуальной игре, но активному проведению зимних каникул, развивают разносторонние творческие возможности воспитанников.