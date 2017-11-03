В гостях у шахматистов поэт и писатель Игин Валерий Михайлович

2 ноября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 состоялась встреча воспитанников клуба с поэтом и писателем из г. Строитель Игиным Валерием Михайловичем.

Поэт, художник, шахматист, учитель - Валерий Михайлович Игин уже второй раз приходит на встречу с ребятами клуба. На этот раз всместе с детьми пообщаться с поэтом пришли родители, дедушки, бабушки. С первых минут беседы он захватил внимание присутствующих и сразу же стал спрашивать у ребят что такое мечта, чем они мечтают. Ребята высказывали свои мысли, рассказывали о своих мечтаниях. А затем Валерий Михайлович рассказал о своей мечте, которая исполнилась через...60 лет. Это была поездка в Артек!

Поэт рассказывал о своей жизни, читал стихи. Ребята задавали вопросы, на многие из них Валерий Михайлович отвечал стихами. Каждого из присутствовавших на встрече мудрый педагог смог вовлечь в беседу, ненавязчиво заставляя мыслить и выссказывать свое мнение.

Затем гость познакомил ребят со своими новыми книгами, показал фотографии своего пребывания в Артеке, понаблюдал за шахматной игрой. Ребята вручили Валерию Михайловичу цветы, поблагодарили за встречу. И конечно же традиционное фото на память.