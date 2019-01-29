28 января исполнилось 80 лет Валерию Козинову – одному из старейших шахматистов Белгородской области.

Валерий Григорьевич – 7-ми кратный чемпион области, 9-кратный чемпион г. Белгорода, неоднократный победитель и призер шахматных турниров области и России. Клуб ветеранов «Мыслитель» в честь юбиляра провел праздничное мероприятие, которое открыл почетный председатель шахматной федерации г. Белгорода, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, наградив именинника благодарственным письмом от областной шахматной федерации. Затем о юбиляре и его более чем 60-летней успешной шахматной карьере рассказали его друзья-шахматисты - Анатолий Мотузный и Владимир Волошкин, его ученик – мастер ФИДЕ Андрей Елизаров и неоднократная чемпионка области среди ветеранов Маргарита Гавриленко.Владимир Иванович Волошкин вручил Валерию Григорьевичу Кубок в честь 50-летия шахматной дружбы. В заключении торжественной части, прозвучали песни и стихи в честь именинника, и весь зал спел песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», до слез растрогав Валерия Григорьевича.

В мужском турнире, посвященном юбиляру, убедительную победу среди 13-ти участников одержал Анатолий Матузный, 2-м стал Александр Слюняев, 3-м – Сергей Горковенко. В женском турнире победу одержала Клавдия Малинина, которой, кстати, в этот же день исполнилось 70 лет. Победители и призеры были награждены дипломами от городского спорткомитета и денежными призами от спонсоров турнира.