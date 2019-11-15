14 октября в школьной библиотеке СОШ №24 г. Белгорода, в рамках проекта «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива», работала творческая мастерская «Любимая шахматная фигура». Ребята лепили из соленого теста шахматные фигуры. Помогала проводить мероприятие учитель по изобразительному искусству Юдина Кристина Александровна. В начале, учащиеся познакомились с историей шахмат и одной старинной индийской легендой.

Так как у всех почти любимые фигуры – король, ферзь и конь, кому, что лепить решил жребий. Ребята из мешочка доставали фигуры. Белый и темный цвет теста получился из пшеничной и ржаной муки. Кто закончил мастерить фигуру, принимались за пешки. Ребятам очень хотелось успеть сделать все 32 фигуры.

Результат – полный комплект шахмат готов! Мы поставили все фигуры на шахматную доску, и теперь они будут сохнуть. Ребятам очень хочется сыграть партию в шахматы, которые они сделали своими руками.

Е.В.Воронина - библиотекарь, руководитель шахматного кружка.