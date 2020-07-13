Турниры по шахматам в рамках проведения сборов «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ»

Опубликовано пн, 13/07/2020 - 11:32 пользователем Маслова Ирина

   Турниры по шахматам в рамках проведения сборов

 «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ»

 

 1. Турниры проводятся  в период проведения сборов с 21 июля (лень приезда) по 01 августа  (день отъезда) 2020 года, Республика Крым, г.Судак.

2. Порядок проведения.

Турнир «А» - открытый турнир,

Турнир «В» -  открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2009 годов рождения),

Турнир «C» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 г.р. и моложе).

Все турниры проводятся по правилам вида спорта «Шахматы» и действующим правилам ФИДЕ, порядок проведения каждого турнира и время начала устанавливается регламентом. Турниры проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров, с применением компьютерной жеребьёвки.

Контроль времени:

Турнир «А» - 60 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Турниры «B» и «C» – 40 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.

Все турниры подаются на обсчёт Российского рейтинга.

3. Участники

         К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос.

         Турнир «А» - открытый турнир, имеющие Российский рейтинг или квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.

         Турнир «В» -  открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2009 годов рождения) имеющих Российский рейтинг или квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

         Турнир «C» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 г.р. и моложе), имеющих Российский рейтинг или квалификацию не ниже 3 юношеского разряда.

4. Организационные взносы:

         Турнир «А»: 1500 рублей (без рейтинга), 1000 рублей с рейтингом, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, женщины –  750 рублей.

         Турниры «B» и «C»: 1000 рублей.    

Организационный взнос оплачивается наличными при регистрации, или по перечислению до 22 июля 2020г.  (ИП Ретинский В.Н.    ИНН 910208392414 ОГРНИП  316910200127712 Р/с 40802810400001115793   Банк ОАО «Банк ЧБРР»  г.Симферополь К/с 30101810035100000101   БИК 043510101  Назначение платежа: оргвзнос за участие в турнире)

5.  Дополнительная информация.

Проживание  от 350  до 600 рублей с чел. в сутки рядом с местом проведения соревнований. Столовая в пяти минутах от турнирного зала; рядом рынок и кафе.                

Проживание у моря от 750 до 1200 рублей с чел. в сутки.

Предусмотрена большая экскурсионная программа, 3 дня будут спаренные туры, для выделения дополнительных дней отдыха и больших экскурсий.

В программе соревнований: посещение Генуэзской крепости, с сеансом одновременной игры с гроссмейстером для всех желающих и Блиц – турниром.

Для желающих повысить свой уровень предусмотрено проведение мастер классов и индивидуальных занятий с опытными специалистами.

 

6. Заявки и порядок регистрации

Заполнение анкеты, для участия в  наших турнирах:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDjRoTWJfio-WCApszN0bpOOVcDXFd7FR0H8an5xWfZhLyg/viewform

Возможен организованный выезд на автобусах.

После получения вашей анкеты Администратор формирует список участников и выставляет в группе BelGUChess в контакте: https://vk.com/club194851482

 

Все интересующие вопросы директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber, Whats App: 8-910-323-91-75.  по эл. Почте: mister.a-ivanov@yandex.ru  группа в контакте:  https://vk.com/club194851482

 

 

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на доставку участников и сопровождающих лиц

от аэропорта, ж/д или авто вокзала до места соревнований

от  ______________________________________________________________________________

 

 

Дата

Время

№ поезда/самолета

Кол-во человек

Контактный телефон

    Приезд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Отъезд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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