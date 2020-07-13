Турниры по шахматам в рамках проведения сборов

«Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ»

1. Турниры проводятся в период проведения сборов с 21 июля (лень приезда) по 01 августа (день отъезда) 2020 года, Республика Крым, г.Судак.

2. Порядок проведения.

Турнир «А» - открытый турнир,

Турнир «В» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2009 годов рождения),

Турнир «C» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 г.р. и моложе).

Все турниры проводятся по правилам вида спорта «Шахматы» и действующим правилам ФИДЕ, порядок проведения каждого турнира и время начала устанавливается регламентом. Турниры проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров, с применением компьютерной жеребьёвки.

Контроль времени:

Турнир «А» - 60 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Турниры «B» и «C» – 40 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.

Все турниры подаются на обсчёт Российского рейтинга.

3. Участники

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос.

Турнир «А» - открытый турнир, имеющие Российский рейтинг или квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.

Турнир «В» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2009 годов рождения) имеющих Российский рейтинг или квалификацию не ниже 1 юношеского разряда.

Турнир «C» - открытый детский турнир среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 г.р. и моложе), имеющих Российский рейтинг или квалификацию не ниже 3 юношеского разряда.

4. Организационные взносы:

Турнир «А»: 1500 рублей (без рейтинга), 1000 рублей с рейтингом, юноши и девушки до 18 лет, ветераны, женщины – 750 рублей.

Турниры «B» и «C»: 1000 рублей.

Организационный взнос оплачивается наличными при регистрации, или по перечислению до 22 июля 2020г. (ИП Ретинский В.Н. ИНН 910208392414 ОГРНИП 316910200127712 Р/с 40802810400001115793 Банк ОАО «Банк ЧБРР» г.Симферополь К/с 30101810035100000101 БИК 043510101 Назначение платежа: оргвзнос за участие в турнире)

5. Дополнительная информация.

Проживание от 350 до 600 рублей с чел. в сутки рядом с местом проведения соревнований. Столовая в пяти минутах от турнирного зала; рядом рынок и кафе.

Проживание у моря от 750 до 1200 рублей с чел. в сутки.

Предусмотрена большая экскурсионная программа, 3 дня будут спаренные туры, для выделения дополнительных дней отдыха и больших экскурсий.

В программе соревнований: посещение Генуэзской крепости, с сеансом одновременной игры с гроссмейстером для всех желающих и Блиц – турниром.

Для желающих повысить свой уровень предусмотрено проведение мастер классов и индивидуальных занятий с опытными специалистами.

6. Заявки и порядок регистрации

Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDjRoTWJfio-WCApszN0bpOOVcDXFd7FR0H8an5xWfZhLyg/viewform

Возможен организованный выезд на автобусах.

После получения вашей анкеты Администратор формирует список участников и выставляет в группе BelGUChess в контакте: https://vk.com/club194851482

Все интересующие вопросы директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber, Whats App: 8-910-323-91-75. по эл. Почте: mister.a-ivanov@yandex.ru группа в контакте: https://vk.com/club194851482

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на доставку участников и сопровождающих лиц

от аэропорта, ж/д или авто вокзала до места соревнований

от ______________________________________________________________________________

Дата

Время

№ поезда/самолета

Кол-во человек

Контактный телефон

Приезд:

Отъезд: