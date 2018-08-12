Скорбим...

Федерация шахмат Белгородской области выражает соболезнование родным и близким, а также федерации шахмат г. Алексеевка по поводу смерти Лазарева Алексея Ивановича.

Алексей Иванович Лазарев родился 25 октября 1932 года в с.Макарово Саратовской области. Родители были простыми рабочими (отец рабаотал на железной дороге, мать была домохозяйкой).

Во время Великой Отечественной войны семья Лазаревых с тремя детьми переехала в Башкирию.

В 1950 году Алексей Иванович закончил Уфимский авиационный техникум.

С 1951 г. служил в армии на Сахалине.

В 1970 году закончил Уфимский авиационный институт по специальности «аппараты химического производства». По окончанию техникума работал в г. Саловат на машиностроительном заводе мастером, по окончанию института – технологом.

В 1975 году вместе с другими специалистами переехал в г. Алексеевка Белгородской области, принимал участие в строительстве и становлении завода «Химмаш», работал на нем главным технологом, затем главным инженером.

Любовь к шахматам Алексею привил с детства отец. Он активно участвновал в соревнованиях еще работая в Башкирии.

После выхода на пенсию Алексей Иванович активно включился в работу городской шахматной федерации: занимался ветеранами и инвалидами, пропагандировал шахматы, проводил лекции, организовывал проведение дней рождений и юбилеев в обществе ветеранов, участвовал в судействе турниров по шахматам и шашкам в г.Алексеевка и Алексеевском районе.

Участвовал в турнирах различного ранга: районных, городских, областных. Неоднократно был призером и победителем среди ветранов, отмечен грамотами и дипломами.

7 августа 2018 года Лазарева Алексея Ивановича не стало. Алексеевские шахматы осиротели. Шахматисты города Алексеевка, федерация шахмат и все люди, которые знали этого замечательного человка, скорбят.