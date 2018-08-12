Скорбим...

Опубликовано вс, 12/08/2018 - 16:55 пользователем Маслова Ирина

Федерация шахмат Белгородской области выражает соболезнование родным и близким, а также федерации шахмат г. Алексеевка по поводу смерти Лазарева Алексея Ивановича.

Алексей Иванович Лазарев родился 25 октября 1932 года в с.Макарово Саратовской области. Родители были простыми рабочими (отец рабаотал на железной дороге, мать была домохозяйкой).

Во время Великой Отечественной войны семья  Лазаревых с тремя детьми переехала в Башкирию.

В 1950 году  Алексей Иванович закончил Уфимский авиационный техникум.

С 1951 г. служил в  армии на Сахалине.

В 1970 году  закончил Уфимский авиационный институт по специальности «аппараты химического производства».  По окончанию техникума работал в г. Саловат на машиностроительном заводе мастером, по окончанию института – технологом.

 В 1975 году вместе с другими специалистами переехал  в г. Алексеевка Белгородской области, принимал участие в строительстве и становлении завода «Химмаш», работал  на нем главным технологом, затем  главным инженером.

Любовь к шахматам Алексею привил с детства отец. Он  активно участвновал в соревнованиях еще работая в Башкирии.

После выхода на пенсию  Алексей Иванович  активно включился в работу городской шахматной федерации: занимался  ветеранами и инвалидами, пропагандировал шахматы, проводил лекции, организовывал  проведение дней рождений и юбилеев   в обществе ветеранов, участвовал в судействе турниров  по шахматам и шашкам в г.Алексеевка и Алексеевском районе.

Участвовал в турнирах различного ранга:  районных, городских, областных.  Неоднократно был призером и победителем среди ветранов, отмечен грамотами и дипломами.

7 августа 2018 года Лазарева Алексея Ивановича не стало. Алексеевские шахматы осиротели.  Шахматисты города Алексеевка,  федерация шахмат и все люди, которые знали этого замечательного человка, скорбят.

 

Категория: 
Мероприятия
Яндекс.Метрика