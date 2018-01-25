Шахматы без границ

С 18 по 20 января 2018 г. белгородская делегация в составе: руководителя делегации – почетного председателя шахматной федерации г.Белгорода, члена Общественной палаты Белгородской обл. Владимира Зацепина, председателя Белгородской областной шахматной федерации, международного гроссмейстера Александра Иванова и председателя совета Белгородского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валерия Родионова – по благословлению настоятеля Преображенского собора протоиерея отца Олега, посетили город Донецк.

В ходе визита делегация побывала в общеобразовательной школе №103 Петровского района г.Донецка, находящейся всего в 2-х километрах от линии разграничения, разрушенной в ходе боев и только недавно начавшую восстанавливаться, в т.ч. и с помощью России.

Там были вручены подарки учащимся: спортивный инвентарь, художественная и шахматная литература, сладкие подарки, продуктовые наборы и многое другое, а также проведены мастер-классы по игре в шахматы и шашки с учениками школы.

Далее делегация отправилась в ДЮСШ №1 по шахматам и шашкам, где гроссмейстер Александр Иванов дал сеанс одновременной игры для юных донецких шахматистов, а потом и мастер-класс по анализу сыгранных партий. Все участники сеанса и ряд лучших воспитанников школы получили от белгородской делегации шахматные книги, сладости и канцтовары, а их тренера продуктовые наборы. Также ДЮСШа была передана шахматная литература с дарственной надписью гроссмейстера.

На приеме у и.о. министра молодежи, спорта и туризма Тарапата Николая Витальевича была намечена дальнейшая совместная работа по возрождению былой славы донецких шахмат. Также и.о. министра была вручена памятная книга о нашем Белгороде.

Большое спасибо всем тем шахматистам Белгорода, кто оказал помощь в сборе подарков, а именно: Владимиру Кушнаренко, Сергею Дубинскому, Игорю Морозову, Сергею Телегину, Владимиру Волошкину, Тамаре Новохатской, Рите Гавриленко, Евгению Терлецкому, Вере Скрипниковой, Владимиру Ефименко и многим другим. Все им выписаны благодарственные письма от Министерства образования и науки г.Донецка.