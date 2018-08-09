Шахматный праздник в честь дня города в клубе "Мыслитель"

Настоящий праздник провели члены клуба «Мыслитель» в честь Дня города и 75-й годовщины освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Открыл его организатор торжеств, руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, который, поздравив членов клуба и многочисленных гостей с праздником, передал слово: ветерану Вооруженных сил России Валерию Родионову, ветерану народного образования Николаю Бекетову, президенту федерации шахмат Белгородской области Александру Косову. Выступающие поздравили собравшихся с праздником и пожелали им мира, добра и здоровья, отметив при этом, что члены клуба «Мыслитель», несмотря на свой почтенный возраст, постоянно занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Следом состоялся яркий концерт, организованный членами клуба: пели под гитару песню Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов», играли на фортепиано «Лунную сонату» Бетховена, читали и свои стихи и стихи разных авторов о войне, о мире, о любви и о нашем прекрасном Белгороде. Звучали со сцены также и песни военных лет, и весь зал пел вместе с исполнителями. А какие зажигательные танцы были исполнены перед зрителями!!!

После концерта и коллективного фото приступили к шахматным баталиям в честь праздника. Открыл соревнования международный гроссмейстер Александр Иванов. В общем турнире победил Владимир Поздеев, среди ветеранов – Вячеслав Мартынов, в женском турнире ветеранов победила Альвина Ковалева, у девочек первой стала Полина Чистикова, среди мальчиков победителем стал Миша Синцарев.

Все победители и призеры шахматных турниров были награждены дипломами и медалями от городского спорткомитета.

Организаторы, участники и зрители мероприятия благодарят лично директора государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения праздника.