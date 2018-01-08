Шахматный Новый год в Центре образования №1 (сочинение Смирновой Саломеи)

В этом году мы встречали Новый год совсем по-новому. Наш шахматный клуб переехал в новый кабинет. Он очень просторный, поэтому, когда собрались участники разных возрастных групп, места все равно хватило всем! На столах было много угощения: любимые всеми пицца, пирожные, конфеты, сок и, конечно, мандарины! Новый год в этом году, на мой взгляд, прошел веселее и интереснее, чем раньше. Может быть, это веселая клоунесса Плюшка, которая праздновала Новый год вместе с нами, сделала наш праздник еще смешнее и ярче. Она проводила новые конкурсы, давала веселые и интересные задания для ребят. Особенно мне понравилось рисовать поздравительный плакат для наших тренеров – Ольги Львовны и Леонида Наумовича. Но от традиций мы все же не отказались! Всеми любимый конкурс «Музыкальные стулья», ставший обязательным атрибутом каждого новогоднего праздника в нашем шахматном клубе, вызвал немало радости у ребят!

Ежегодный конкурс маскарадных костюмов привлек в этом году еще больше участников! Для меня этот конкурс оказался особенно запоминающимся, ведь мы с братом Георгием впервые заняли первое место! Мы с братом очень любим встречать Новый год в шахматном клубе, потому что такой задорной, озорной и длинной вечеринки нет больше нигде!!! Саломея Смирнова