Шахматное "Поле чудес"!

Традиционное познавательное, и вместе с тем развлекательное мероприятие под названием "Поле чудес", прошло 12 января в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 , а 15 января такое же мероприятие состоялось в стенах Воскресной школы при Смоленском соборе. В общей сложности около 50 человек приняли участие в разгадывании шахматных слов.

Ребята с нетепрением ждали праздника. В этом году в пустых клеточках были загаданы фамилии претендентов на шахматную корону, и еще много интересных фактов. Девочки и мальчики узнали о жизни выдающихся шахматистов XIX и XX веков. Иногда очень хотелось выкрикнуть слово или букву, но зрители не подсказывали.

Как и в известной телепередаче, которую ведет Леонид Якубович, участники крутили "барабан", зарабатывая себе очки (которые в конце мероприятия превратились в конфеты), кое-кто охотился за двумя шкатулками, в одной из них непременно оказывались "доллары". Были призы игровым "четверкам" и черно-белый шахматный ящик с призами.

После каждого разгаданного слова участники радовали зрителей своими талантами - рассказывали анекдоты, читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, танцевали. Подсчет очков вели зрители-родители.

В итоге победителем в шахматном клубе стал Могилевич Егор, а в Воскресной школе - Гребцова Елизавета!

Праздник всем понравился!. А как это было, можно посмотреть в"фотогалерее".