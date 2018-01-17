13 января традиционное шахматное "Поле чудес" собрало воспитанников шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4.

На этот раз более 20 участников пришли разгадывать шахматные кроссовды. Каждый год тема мероприятия держится в тайне. На этот раз вопросы касались шахмат в науке, искусстве, литературе и кино.

Оказывается любителями древней игры были А.С.Пушкин и Л.Н.Толстой, занимался шахматами ученый Д.И.Менделеев и композитор С.С.Прокофьев. Были вопросы каверзные, например: "Как назывался шахматный клуб, в котором Остап Бендер проводил свой сеанс одновременной игры" или "Вспомнить название фильма об Алехине ". Не все ответы знали ребята, но отгадывая по буквам, можно догадаться или вспомнить слово.

Победителем на этот раз стал перворазрядник Артём Дикунов. А вот слово, которое было в суперигре отгадать не удалось никому. Оказывается, картину "Шахматисты" написал немецкий художник-академист Фридрих Август Мориц Ретч. Нужно было отгадать только последнее слово. Это не удалось никому, но зато все познакомились с репродукцией этой картины.

Конечно жы были подарки, призы и "шкатулка с долларами". Ребята получили грамоты и призы за многочисленные конкурсы, которые проводились в Новогодние дни, получили подарки от Деда Мороза. И, конечно же был традиционный шахматный торт, который на вкус некоторых, оказался еще лучше прошлогоднего.