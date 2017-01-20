В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошли праздничные Рождественские мероприятия.

12 января состоялось шахматное "Поле чудес". В мероприятии приняли участие воспитанники учебно-тренировочных групп спортивной школы.

Как и в настоящем шоу, которое показывают по пятницам во главе с Якубовичем, ребята крутили барабан, угадывали буквы и слова. Были и 2 шкатулки с "деньгами"и "Черный ящик" с призами. Слова, связанные и именами известных чемпионов мира ребята отгадывали очень легко, а некоторые слова вызывали затруднения. Например, не все знали, что страна, в которой обязательным свадебным подарком были шахматы - это Персия.

Победителем стал Сергиенко Иван, который не только стал финалистом игры, но и отгадал слово в суперфинале. Все игроки получили подарки от "Якубовича". А также были подведены итоги уходящего года и лучшие шахматисты получили грамоты за активное участие в городских, областных и Российских соревнованиях. Получили свои награды и участники конкурса решения задач, который проходил в клубе с 1 декабря 2016 г. по 1 января 2017 г. Ими стали: Бабаскин Никита -1 место среди перворазрядников, 2-3 места в этой возрастной категории заняли Дикунов Артем и Канаш Ксения, на 3 место вышел второразрядник Сергиенко Иван; В номинации среди шахматистов 2-3 разрядов уверенную победу одержал Решетняк Тимофей, который решил 1030 задач, на втором месте Часовской Сергей и Кравцова Лена, третье место у Воронина Льва. Среди шахматистов, имеющих юношеские разряды - лучшей стала Коваль Екатерина, второе место у Чекова Ильи, на третье место вышли Кореньков Максим и Малышкина Полина. Среди самых юных шахматистов-дошкольников победу в конкурсе одержал Экдышман Михаил, а на втором месте Андросов Владимир. Также были вручены грамоты и призы за победу и участие в конкурсе рисунков и поделок на Новогодне шахматную тему. Победителями стали: Часовской Сергей, Малышкина Полина, Кореньков Максим, Коваль Екатерина и Морозова Анна. Традиционный шахматный торт завершил праздник.