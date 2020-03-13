В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода подведены итоги фотоконкурса поделок из снега "Шахматная фантазия".

В этом году погода снегом не баловала, поэтому конкурс длился с 1 декабря по 1 марта. В конце февраля на пару дней снег выпал и наши шахматисты этим воспользовались.

Победителем фотоконкурса стал Белов Евгений и его работа "Шахматная семья". Надо отметить, что семья у Беловых действительно шахматная (играют родители Жени и его младшие сестра Маша и брат Тихон), и лепили шахматные поделки также все вместе.

Призерами конкурса стали Король Анна и Ботвич Михаил . Аня слепила шахматного "королевского" коня, а у Миши получилась великолепная Ладья, для которой он сделал черную шахматную клетку. Все ребята молодцы! Им вручены грамоты от шахматного клуба и призы.

Надеемся в следующем году снега будет достаточно, чтобы вновь объявить городской конкурс шахматных поделок!