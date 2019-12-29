В декабре в актовом зале школы № 24 в рамках проекта «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива» прошел сеанс одновременной игры в шахматы, который организовал мастер ФИДЕ, тренер высшей категории, член президиума областной федерации шахмат Леонид Наумович Окунь со своими учениками. На торжественном открытии читали стихи о шахматах ученики начальной школы, были вручены грамоты за работу в проекте волонтерам и победителям школьного турнира. Ребята и гости посмотрели презентацию о насыщенной и интересной шахматной жизни школы.

Сеанс одновременной игры проводили Дятлов Олег и Алиса Голикова члены клуба «Золотая пешка» центра образования № 1. Игра велась на 20 досках. С учениками из начальной школы играла Алиса, а с 5 и 6 классом – Олег. Сложно оказалось ребятам-любителям сражаться с тренированными шахматистами, которые во всех партиях поставили мат. Хоть все и проиграли, но остались довольны, что была возможность, поучится игре у профессионалов.

Елена Васильевна Воронина - рукуоводитель шахматного кружка СОШ№24