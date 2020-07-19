С международным днем шахмат!

Опубликовано вс, 19/07/2020 - 23:26 пользователем Маслова Ирина

Поздравляем всех шахматистов с международним днем шахмат !!!!

Категория: 
Мероприятия

Комментарии

Отправлено Маслова Ирина в вс, 19/07/2020 - 23:40.

Шахматисты! Поздравляю!Ставьте бедам шах и мат,Побеждать желаю нынче Много партий вам подряд.Пусть игра азарт вам дарит,Комбинации идут,А часы раздумий долгихУдовольствие несут!