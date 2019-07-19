С международным днем шахмат!

Когда празднуется: 20 июля, каждый год.

Когда был учрежден: День празднования приурочен ко дню основания Всемирной Шахматной Федерации в 1924 году.

Традиции: Празднуется с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).В этот день проходят мероприятия, посвященные шахматам и их истории. Также традиционно проводятся сеансы одновременной игры.

В нашей стране Международный день шахмат отмечается на неофициальном уровне с момента его возникновения, что связано с большой популярностью шахмат в России.

В шахматы играют все – и дети, и взрослые. Это игра, которая развивает способности к мышлению, длительному и стратегическому планированию. По классическим европейским правилам в мире постоянно играет более 600 тысяч человек. Шахматные турниры и чемпионаты пользуются огромным влиянием в мире, а звание чемпиона – престижнейший международный титул.

Этот день – всемирный праздник шахматистов, как профессионалов, так и любителей. Он отмечается в 191 стране, национальные шахматные федерации которых входят в ФИДЕ (FIDE – Fédération Internationale des Échecs на французском).

В России событие отмечается со дня появления всемирного дня, но проводится на неофициальном уровне, в нашей стране этот спорт по-прежнему один из самых популярных.

https://etotprazdnik.ru/den/mezhdunarodnyy-den-shakhmat/