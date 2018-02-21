С днем рождения, "Мыслитель".

Каждую первую субботу февраля клуб ветеранов «Мыслитель» празднует свой очередной день рождения. В этом, 2018 году, ему исполнилось уже 4 года. Руководит клубом его создатель – член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин. Клуб основан на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.

В день рождения клуба его лидеры получили от областной шахматной федерации грамоты и книгу белгородского писателя Анатолия Зеликова «Рожденный небом и землей» о нашем знаменитом земляке Василии Яковлевиче Горине.

За эти годы проведено более двухсот встреч участников клуба, на которые мы постоянно приглашаем известных людей Белгородской области – поэтов, писателей, спортсменов, политиков.

Хотим выразить особую благодарность депутатам горсовета Анатолию Бурику, Владимиру Абельмазову, директору «Соя-инвест» - Владимиру Кушнаренко, подполковникам - ветеранам Вооруженных сил России Аркадию Бармину и Валерию Родионову, а также председателю «Союза автомобилистов Белогорья» Леониду Каплию, которые постоянно участвуют в работе клуба.

Также за это время проведено более сотни шахматных турниров и фестивалей. Каждый из них был посвящен какой-либо памятной дате в истории России и Белгорода.

Постоянно в наших встречах и турнирах участвуют и дети, которым мы передаем свой житейский и шахматный опыт и стараемся привить чувство любви и гордости к нашей Родине - России.

Пусть средний возраст членов клуба и больше 70 лет, но на своих встречах мы часто под русскую гармошку поем песни, читаем стихи, празднуем вместе Новый год и дни рождения, а 19 августа проводим праздник урожая, где наши дачники выкладывают на стол все, что сумели вырастить своими руками. А если кто-то из наших уходит в мир иной, то, в трудные минуты для родственников, стараемся быть рядом с ними, вспоминая ушедших от нас добрым словом. По признанию многих из нас клуб продляет им жизнь, дает возможность почувствовать, что они еще кому-то нужны в этом мире.

В своей работе с ветеранами, инвалидами и детьми клуб «Мыслитель» считается одним из лучших в России. Он удостоен благодарственным письмом от Международной Федерации шахмат (ФИДЕ), грамотой от Российской федерации шахмат, наградами от многих ветеранских организаций не только Белгородской области, но и России. А поездка председателя клуба, руководителя делегации Владимира Зацепина в Донецк с подарками для ветеранов, школьников и шахматистов, получила широкое освещение в СМИ Белгородской области, России и ДНР.

Приглашаем ветеранов, инвалидов, желающих влиться в нашу большую, дружную семью, а также детей, которые хотят научиться играть в шахматы в наш клуб «Мыслитель». Ждем вас каждую субботу в 12 часов дня в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 39а.

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин