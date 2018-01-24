Рождественское шахматное "Поле чудес" собрало воспитанников Воскресной школы Смоленского собора. Как и в прошлом году, желающих разгадывать слова было много.Ребята крутили «барабан», который оказался обычной юлой. На этот раз вопросы кроссворда были самыми разнообразными. Например, знаетет ли вы, самую шахматную республику, президент которой не только сам играет в шахматы, но и является президентом всемирной шахматной федерации? А может вы в курсе, кто из знаменитых поэтов жил в Шахматово? А вот, слово «этюд», должно быть знакомо не только шахматистам, но и художникам и студентам театральных ВУЗов.

Не все ответы знали ребята, но отгадывая по буквам, можно догадаться или вспомнить слово. Конечно же, были подарки, призы и "шкатулка с долларами".

Победительницей, как и в прошлом году, стала Мария Троценко, хотя слово из суперфинала разгадать не смогла. Как в прочем и другие дети и родители; зато, наверное, теперь все с интересом прочитают «Шахматную новеллу» Стефана Цвейга.