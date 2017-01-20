Рождественский шахматный карнавал

14 января в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошел Рождественский карнавал.

Как обычно, в Рождественские дни, происходят чудеса. И в этот раз в клубе ожили шахматные фигуры, было весело и интересно.

Его Величество Король, который, как оказалось очень любит играть и петь с пешками, продемонстрировал свое умение командовать "парадом", Слоны и Кони рассказали о том, как они умеют ходить, что любят больше всего, а на вечный вопрос: "Кто сильней, кони или слоны?" - решили проверить это в игре-эстафете. На этот раз опять оказалось равенство, потому что получилась ничья. А вот Ладьи -"лебедушки" смогли заразительным танцем увлечь все шахматные фигуры. Даже Король не сдержался- плясал.

Но вот настало время выйти самой сильной фигуре -Ферзю, ребята ждали и звали его. Но вместо Королевы выскочила... Баба Яга. Она заявила, что умеет играть в шахматы и хотела было Короля отправить на пенсию. Ребята сразу сообразили, что это не настоящая Королева и решили проверить гостью - сыграть в шахматы и расставить фигуры на доске. Когда Баба Яга была разоблачена, она тоже предложила свои условия, после которых отдаст настоящего Ферзя: ребята отгадали загадки, потанцевали с Ягой и даже родители поиграли в игру. Но вот Ферзь на свободе и все королевство собралось по местам. В этот самый важный момент прибыли Дед Мороз и Снегурочка. Были игры, песни, пляски и...конечно подарки и вручение грамот и наград.

Завершился Карнавал традиционным поеданием шахматного торта, который на этот раз оказался еще вкуснее.