Рождественские праздники в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ 4 г. Белгорода.

Эти новогодние каникулы оказались самыми насыщенными для шахматистов нашего клуба для всех возрастов - ребята играли в Новогодне-Рождественском фестивале по шахматам и шашкам, в рейтинговом турнире, в первенстве города по возрастам. Помимо шахматных турниров, активно проводили свой досуг!

Сразу три шахматных развлечения прошли в шахматном клубе. Всего было охвачено более 60 ребят, среди них не только шахматисты спортивной школы, но и воспитанники Воскресной школы Смоленского собора и приглашенные шахматисты.

Для самых старших прошел "Шахматный огонек", в котором ребята и девушки превратились в Дедов Морозов и Снегурочек, играли в игры, соревновались в различных конкурсах, проявляя смекалку, ловкость, быстроту и реакцию. Кроме этого таланты шахматистов были раскрыты в игре на музыкальных инструментах, танцах и в вокальном искусстве.

Традиционный шахматный торт, фрукты и сладости смешались со смехом, шутками и весельем!

Младший утренник собрал более 20 участников. На этот раз в шахматном королевстве случилась "Новогодняя путаница", которую устроили уже знакомые нам персонажи - Баба Яга и Кощей. Представляете, все фигуры (роли фигур талантливо исполнили старшие ребята!) перепутались и кое-что забыли. Ладья захотела быть Королевой, Королева вообще забыла, кто она, Слоны и Кони стали опасными и хотели всех деток посадить в мешок, а Пешка уволилась и стала... Зайчиком. Но всё в итоге закончилось хорошо - помогли ребята, которые занали стихи и загадки про шахматные фигуры и богиня шахмат Каисса, расколдовавшая шахматные фигуры. А в завершении праздника Дедушка Мороз и Снегурочка вручили детям долгожданные подарки.

Сладкий стол с традиционным шахматным тортом и сладостями увенчал праздник!

В этот же день, 12 января прошло ещё одно мероприятие, в котором приняли участие ребята "среднего возраста" - 2-4 классов. Праздничный выпуск "Шахматного поля чудес" был посвящен истории шахмат. К конкурсу разгадывания шахматных кроссвордов ребята готовились заранее: на тренировках изучали историю происхождения шахмат, как назывались шахматные фигуры в разных странах, на каникулах многи читали дополнительную литературу, чтобы больше знать. Все было как обычно: крутили барабан, угадывали буквы и слова, но перед игрой каждый ребенок должен был выступить: прочитать стихи, спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте. Многие просто передавали привет своим родителям, сидящим в зале.

Игра продолжалась около двух часов, в итоге победителем "Поля чудес" стал Коваленко Давид. Дед Мороз раздал всем ребятам подарки. Торт оказался самым вкусным, а настороение приподнятым!

Но это еще не все...

Итоги многочисленных конкурсов, в которых приняли участие шахматисты клуба, будут подводиться на этой неделе, поэтому ребят ждут еще грамоты, подарки и приятные сюрпризы.