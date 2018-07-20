Президент РШФ Андрей Филатов поздравляет шахматистов с праздником

20 июля отмечается Международный день шахмат

Уважаемые шахматные профессионалы и любители!

Почти 100 лет назад, 20 июля 1924 года в Париже группа энтузиастов создала Международную шахматную федерацию - ФИДЕ. Четыре десятилетия спустя ЮНЕСКО объявило этот день праздничным, и сегодня Международный день шахмат отмечается уже в 53-й раз. Как и окружающий нас мир, шахматы постоянно меняются, оставаясь при этом неотъемлемой частью жизни сотен миллионов людей в России и мире. Шахматы помогают интеллектуальному развитию детей и укреплению дружеских связей между странами и народами; завершившийся на днях пятый российско-китайский "Матч Дружбы" - лишнее тому подтверждение. Шахматы продлевают активное долголетие: пользуясь случаем, хочу поздравить российских ветеранов с очередной блестящей победой в командном чемпионате мира!Неустанная работа энтузиастов, поддержка спонсоров и успехи наших спортсменов приводят к появлению новых турниров и различных шахматных мероприятий. Открываются шахматные кружки и секции, программы РШФ «Шахматы в детские дома» и «Шахматы в школе» охватывают всё большее число регионов.От души поздравляю шахматистов с нашим праздником, желаю новых побед за доской и в жизни!

Президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов

http://ruchess.ru/news/all/prezident_rshf_andrey_filatov_pozdravlyaet_sh...