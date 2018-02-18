«Право на память»
«Память – наша история. Каким будет взгляд на неё ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее».
17 февраля 2018 года в целях воспитания подрастающего поколения гражданами и патриотами своей Родины, России, знающих и уважающих свои корни, традиции, в подростковом клубе по месту жительства имени В.Чеченева состоялось, ставшее традиционным, мероприятие ко Дню вывода советских войск из Афганистана.
Встреча с воинами-интернационалистами была организована МБУДО «Юность» при финансовой поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией УК РЭУ № 5 (генеральный директор Петрова Лилия Алексеевна.
Почетными гостями мероприятия стали мама воина – интернационалиста, погибшего в Афганистане, Валентина Кузьминична Чеченева, ветераны боевых действий в Афганистане: Попович Николай Семенович, Миронюк Ярослав Дмитриевич, Башкатов Михаил Васильевич, Беседин Юрий Александрович, Колпаков Сергей Александрович и курсант авиационного клуба «Патриоты Белогорья» Валерий Бергер.
На встречу с воинами-интернационалистами были приглашены ребята из подростковых клубов по месту жительства «Бригантина», «Алые паруса», «Огонек».
Программа началась с рассказа об Афганской войне, о ее начале. Гости поделились воспоминаниями о службе в Афганистане, вспомнили наиболее яркие события. Встреча позволила подрастающему поколению прикоснуться к истории одной из самых трагических страниц военной истории России – войне в Афганистане.
Особенный интерес вызвали у участников праздника видеоматериалы: видеоклип «Мы уходим» и видеосюжет «Вывод войск из Афганистана»
Во время встречи с ребятами из подростковых клубов звучали патриотические песни под гитару, исполненные воинами-интернационалистами Башкатовым Михаилом Васильевичем и Бесединым Юрием Александровичем, воспитанники клуба подготовили стихи об афганской войне. На память о встрече ветеранам были вручены благодарственные письма, цветы.
Цветы и слова признательности и уважения были высказаны Валентине Кузьминичне Чеченевой. Ее сын, Вадим, с афганской войны домой не вернулся.
В память о тех, кто погиб в Афганистане, выполняя воинский, интернациональный долг, все присутствующие почтили минутой молчания.
После официальной части, курсант авиационного клуба «Крылья Белггородчины» Валерий Бергер, провел мастер-класс по неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Он рассказал и показал, как устроено оружие, и продемонстрировал процесс сборки и разборки. А затем все желающие смогли повторить.
Следующим этапом торжественного мероприятия стал турнир по шашкам. Этот турнир стал Памятью, которая заставила каждого задуматься над ценностью межнационального мира и его сохранности.
В турнире приняли участие команда воинов-интернационалистов и команды из подростковых клубов по месту жительства «Огонек», «Бригантина», «Алые паруса» и клуб имени В. Чеченева. Ребятам было большой честью сыграть за одной доской с ветеранами боевых действий. С первых минут встречи стало понятно, что за первое место борются команды, почти не уступающие друг другу в спортивном мастерстве. В результате шашечных баталий места распределились следующим образом: первое место в турнире по шашкам заняла команда из клуба им. В.Чеченева, на втором месте команда «Огонек», почетное третье место завоевали шахматисты из клуба «Бригантина». Команды-победительницы была награждены кубками и грамотами.
На память о встрече ветеранам боевых действий были вручены благодарственные письма, цветы.
В завершении мероприятия для всех гостей и участников турнира Валентиной Кузьминичной Чеченевой был организован сладкий стол.
Педагог дополнительного образования: Топилина С.А.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии