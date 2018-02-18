«Право на память»

Опубликовано вс, 18/02/2018 - 23:50 пользователем Маслова Ирина

«Память – наша история. Каким будет взгляд на неё ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее».

17 февраля 2018 года в целях воспитания подрастающего поколения  гражданами и патриотами своей Родины, России, знающих и уважающих свои корни, традиции, в подростковом клубе по месту жительства имени В.Чеченева  состоялось,  ставшее традиционным,  мероприятие ко Дню вывода советских войск из Афганистана.

Встреча с воинами-интернационалистами была организована МБУДО «Юность» при финансовой поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода  (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией УК РЭУ № 5 (генеральный директор Петрова Лилия Алексеевна.

Почетными гостями мероприятия стали мама воина – интернационалиста, погибшего в Афганистане, Валентина Кузьминична Чеченева, ветераны боевых действий  в Афганистане: Попович Николай Семенович,  Миронюк Ярослав Дмитриевич, Башкатов Михаил Васильевич,  Беседин  Юрий Александрович,  Колпаков Сергей Александрович и курсант авиационного клуба «Патриоты Белогорья»  Валерий Бергер.

На встречу с воинами-интернационалистами были приглашены ребята из подростковых клубов по месту жительства «Бригантина»,  «Алые паруса», «Огонек».

Программа началась с рассказа об Афганской войне, о ее начале.  Гости поделились воспоминаниями о службе в Афганистане, вспомнили наиболее яркие события. Встреча позволила подрастающему поколению прикоснуться к истории одной из самых трагических страниц военной истории России – войне в Афганистане.  

Особенный интерес вызвали у участников праздника видеоматериалы: видеоклип «Мы уходим» и видеосюжет «Вывод войск из Афганистана»

 Во время встречи с ребятами из  подростковых клубов звучали патриотические песни под гитару, исполненные воинами-интернационалистами Башкатовым Михаилом Васильевичем и Бесединым Юрием Александровичем, воспитанники клуба  подготовили стихи об афганской войне. На память о встрече  ветеранам были  вручены  благодарственные письма, цветы.

Цветы и слова признательности и уважения были высказаны Валентине Кузьминичне Чеченевой. Ее сын, Вадим, с афганской войны домой не вернулся.

В память о тех, кто погиб в Афганистане, выполняя воинский, интернациональный долг,  все присутствующие почтили минутой молчания.

После официальной части,  курсант авиационного клуба «Крылья Белггородчины» Валерий Бергер,  провел мастер-класс  по неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Он рассказал и показал, как устроено оружие, и продемонстрировал процесс сборки и разборки. А затем все желающие смогли повторить.

Следующим этапом торжественного мероприятия стал турнир по шашкам. Этот турнир стал Памятью, которая заставила каждого задуматься над ценностью межнационального мира и его сохранности.

В турнире приняли участие команда воинов-интернационалистов и команды из подростковых клубов по месту жительства «Огонек», «Бригантина», «Алые паруса» и клуб имени В. Чеченева. Ребятам было большой честью сыграть за одной доской с ветеранами боевых действий. С первых минут встречи стало понятно, что за первое место борются команды,  почти не уступающие друг другу в спортивном мастерстве. В результате шашечных баталий места распределились следующим образом: первое место в турнире по шашкам заняла команда из клуба  им. В.Чеченева, на втором месте команда «Огонек»,  почетное третье место завоевали шахматисты из клуба  «Бригантина». Команды-победительницы была награждены кубками и грамотами.

     На память о встрече  ветеранам боевых действий были  вручены  благодарственные письма, цветы.

В завершении мероприятия  для всех гостей и  участников турнира  Валентиной Кузьминичной  Чеченевой  был организован сладкий стол.

                                 Педагог  дополнительного образования: Топилина С.А.

 

 

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