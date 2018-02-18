«Право на память»

«Память – наша история. Каким будет взгляд на неё ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее».

17 февраля 2018 года в целях воспитания подрастающего поколения гражданами и патриотами своей Родины, России, знающих и уважающих свои корни, традиции, в подростковом клубе по месту жительства имени В.Чеченева состоялось, ставшее традиционным, мероприятие ко Дню вывода советских войск из Афганистана.

Встреча с воинами-интернационалистами была организована МБУДО «Юность» при финансовой поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией УК РЭУ № 5 (генеральный директор Петрова Лилия Алексеевна.

Почетными гостями мероприятия стали мама воина – интернационалиста, погибшего в Афганистане, Валентина Кузьминична Чеченева, ветераны боевых действий в Афганистане: Попович Николай Семенович, Миронюк Ярослав Дмитриевич, Башкатов Михаил Васильевич, Беседин Юрий Александрович, Колпаков Сергей Александрович и курсант авиационного клуба «Патриоты Белогорья» Валерий Бергер.

На встречу с воинами-интернационалистами были приглашены ребята из подростковых клубов по месту жительства «Бригантина», «Алые паруса», «Огонек».

Программа началась с рассказа об Афганской войне, о ее начале. Гости поделились воспоминаниями о службе в Афганистане, вспомнили наиболее яркие события. Встреча позволила подрастающему поколению прикоснуться к истории одной из самых трагических страниц военной истории России – войне в Афганистане.

Особенный интерес вызвали у участников праздника видеоматериалы: видеоклип «Мы уходим» и видеосюжет «Вывод войск из Афганистана»

Во время встречи с ребятами из подростковых клубов звучали патриотические песни под гитару, исполненные воинами-интернационалистами Башкатовым Михаилом Васильевичем и Бесединым Юрием Александровичем, воспитанники клуба подготовили стихи об афганской войне. На память о встрече ветеранам были вручены благодарственные письма, цветы.

Цветы и слова признательности и уважения были высказаны Валентине Кузьминичне Чеченевой. Ее сын, Вадим, с афганской войны домой не вернулся.

В память о тех, кто погиб в Афганистане, выполняя воинский, интернациональный долг, все присутствующие почтили минутой молчания.

После официальной части, курсант авиационного клуба «Крылья Белггородчины» Валерий Бергер, провел мастер-класс по неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Он рассказал и показал, как устроено оружие, и продемонстрировал процесс сборки и разборки. А затем все желающие смогли повторить.

Следующим этапом торжественного мероприятия стал турнир по шашкам. Этот турнир стал Памятью, которая заставила каждого задуматься над ценностью межнационального мира и его сохранности.

В турнире приняли участие команда воинов-интернационалистов и команды из подростковых клубов по месту жительства «Огонек», «Бригантина», «Алые паруса» и клуб имени В. Чеченева. Ребятам было большой честью сыграть за одной доской с ветеранами боевых действий. С первых минут встречи стало понятно, что за первое место борются команды, почти не уступающие друг другу в спортивном мастерстве. В результате шашечных баталий места распределились следующим образом: первое место в турнире по шашкам заняла команда из клуба им. В.Чеченева, на втором месте команда «Огонек», почетное третье место завоевали шахматисты из клуба «Бригантина». Команды-победительницы была награждены кубками и грамотами.

На память о встрече ветеранам боевых действий были вручены благодарственные письма, цветы.

В завершении мероприятия для всех гостей и участников турнира Валентиной Кузьминичной Чеченевой был организован сладкий стол.

Педагог дополнительного образования: Топилина С.А.