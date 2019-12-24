Пешечный эндшпиль.

Под таким необычным названием прошел мастер-класс тренера-преподавателя ДЮСШ № 4 Масловой Ирины Владимировны в рамках проекта «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива». В школьной библиотеке собралось 25 учащихся разных возрастов от 3 до 8 класса, которых объединяло желание узнать что-то новое об игре в шахматы. На этот раз Ирина Владимировна рассказывала, как закончить игру, если на доске остались пешки и король. А если получилось довести пешку и превратить в ферзя, то как поставить мат ферзём и королём.

Ребята быстро освоили, что такое пешечный квадрат и вхож ли туда король.

Тренер, для закрепления темы, раздала порешать шахматные задачи. Не у всех сразу получилось их осилить, поэтому решение разобрали на демонстрационной доске.

Интересно и познавательно прошел мастер-класс. Ребята приобрели ещё одну технику игры в шахматы.

Воронина Елена Васильевна, тренер по шахматам СОШ №24, руководитель проекта "Шахматное содружество"