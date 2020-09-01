Сегодня, 1 сентября, состоялось открытие шахматного клуба "Белая королева" МБУДО ДЮСШ №4 в областном центре. После долгожданного капитального ремонта обновленный клуб преобразился. Более 100 человек смогут теперь одновременно принять участие в соревнованиях, есть два просторных зала для занятий, музей и компьютерный зал. Клуб оснащен новейшими компьютерами и шахматными программами, позволяющими проводить занятия и соревнования онлайн.

На торжественном открытии «Белой королевы» присутствовал заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов и начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. Строительство клуба вошло в программу областного проекта «Наше общее дело».

На открытии клуба было много детей, родителей, тренеров и шахматистов города.