Онлайн-матч по шахматам между Казахстаном (Павлодар) и Россия (Белгород)

5 августа состоялся первый онлайн-матч между шахматистами двух стран- Казахстаном и Россией. Матч приурочен к празднованию Дня города Белгорода и 75-летию великой Победы над фашистами 1941-1945 г.г.

По регламенту матча шахматисты играли между собой 2 партии - черными и белыми. Контроль времени был 15минут +10 сек на каджый ход.

По итогам соревнований команда Казахстана победила со счетом 42-22.

Лучшие результаты у белгородцев:

Галлиулин Денис

Сергиенко Иван

Безухов Александр

Чернов Илья

Дикунов Артем

Васильев Игорь

Эти ребята набрали 2 из 2 щчков.Поздравляем победителей матча - команду г. Павлодар и готовимся к реваншу.