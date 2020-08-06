Онлайн-матч по шахматам между Казахстаном (Павлодар) и Россия (Белгород)
Опубликовано чт, 06/08/2020 - 23:40 пользователем Маслова Ирина
5 августа состоялся первый онлайн-матч между шахматистами двух стран- Казахстаном и Россией. Матч приурочен к празднованию Дня города Белгорода и 75-летию великой Победы над фашистами 1941-1945 г.г.
По регламенту матча шахматисты играли между собой 2 партии - черными и белыми. Контроль времени был 15минут +10 сек на каджый ход.
По итогам соревнований команда Казахстана победила со счетом 42-22.
Лучшие результаты у белгородцев:
Галлиулин Денис
Сергиенко Иван
Безухов Александр
Чернов Илья
Дикунов Артем
Васильев Игорь
Эти ребята набрали 2 из 2 щчков.Поздравляем победителей матча - команду г. Павлодар и готовимся к реваншу.
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