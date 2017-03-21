Общество: Шах и мат: профсоюз «Правда» провёл кубок по шахматам среди людей с ограниченными возможностями зрения

Турнир, который претендует на звание традиционного, проходил в обновлённом шахматном клубе. Совсем недавно здесь закончился ремонт, который значительно преобразил не только само здание, но и «начинку» помещения.

Свой вклад в реконструкцию белгородского шахматного клуба внёс профсоюз «Правда».

"Долгие годы клуб был в плачевном состоянии, и все шахматисты этим возмущались. Теперь сделали нам специальный вход для людей с ограниченными возможностями, раздевалку, исправили отопление, поставили новые окна, в двух залах провели ремонт. Всё это сделано силами областного бюджета и дополнительным финансированием профсоюза «Правда». Такое помещение позволяет проводить различные турниры. Так через два дня у нас стартует областная спартакиада"

Александр Иванов гроссмейстер в Белгородской области, главный судья соревнований.

"Помощь людям с ограниченными возможностями является приоритетным направлением деятельности нашего профсоюза. В перспективе это будет не просто шахматный клуб, а центр досуга, где можно будет играть в теннис, другие настольные игры. Двери этого центра будут открыты для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и всех заинтересованных"

Сергей Фуглаев председатель ММПС «Правда».

Слух о проведении шахматного турнира на призы белгородского профсоюза дошёл и до олимпийского комитета России. Президент организации Александр Жуков направил от своего имени приветственное письмо, в котором пожелал удачи спортсменам, а также отметил организаторов кубка.

Участники первого «правдинского» кубка по шахматам – люди с ограниченными возможностями по зрению. Тем не менее у многих за плечами большой опыт в этом интеллектуальном виде спорта. Аудиторию заинтересованных помогла собрать Елена Стрижакова – директор Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области.

"Мы хотим создать на базе этого клуба и детские группы, так как надо с малых лет приучать к интеллектуальным играм. А с такой инфраструктурой, уверена, проблем с этим не будет. Мы благодарны Сергею Фуглаеву (председатель МППС «Правда» – Прим. ред.), который оказал огромную поддержку в ремонтных работах, в декорировании этого помещения"

Елена Стрижакова

Отдельных правил в регламенте проведения соревнований нет, однако сами «спортивные снаряды» немного разнятся по сравнению со стандартными шахматными фигурами. Незрячие игроки могу ощупывать шахматы, а на доске есть специальные углубления, чтобы фигуры не падали. Циферблат на часах построен так, чтобы время можно было определить на ощупь. По правилам кубка профсоюза «Правда» участникам предстояло пройти 9 туров по 10 минут («швейцарская система»). Главный «правдивец» Сергей Фуглаев наблюдал за соревнованиями и оценил уровень участников: «В шахматы я играть умею, но уверен, что все те, кто сегодня принимает участие в кубке МППС «Правда», легко меня обыграют – они же профессионалы, а я любитель». Первый кубок по шахматам на призы профсоюза «Правда» в перспективе будет проходить каждый год.

Автор: Валерия Чирах.Источник: информационное агентство «Бел.Ру»

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Источник: информационное агентство «Бел.Ру» http://xn--90aisup.xn--p1ai/news/society/shakh-i-mat-profsoyuz-pravda-provyel-kubok-po-shakh.html