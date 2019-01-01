Новогодняя шахматная елка в НИУ БелГУ

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла Новогодняя елка для детей, занимающихся в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». Мероприятие было организованно Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», при поддержке ректора университета, Олега Николаевича Полухина, профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» и коллектива молодежного культурного центра.

В начале, все дети и их родители смогли посмотреть музыкальный спектакль «Летучий корабль», наполненный чудесами, волшебством, красотой и юмором. Его подготовили артисты и режиссер студенческого театра эстрадных миниатюр «Фабула» Елена Селивон.

А затем начался утренник «Новогодняя путаница», который был составлен по специальному шахматному сценарию. Ребята рассказывали стихи, танцевали, в действии принимали участие все шахматные фигуры, Богиня и покровительница шахмат Каисса, а также сказочные персонажи Баба Яга и Кащей Бессмертный. Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой подарил всем ребятам подарки. В конце утренника жюри, во главе с председателем профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» Валерием Тимофеевым, директором ЦРИВС Александром Ивановым, дедом Морозом и Снегурочкой определило обладателей самых красивых костюмов, Сразу десять ребят были признаны победителями, все они получили памятные призы с символикой университета. Все остальные участники конкурса также получили сладкие призы.

Дарья Андреева, студентка Педагогического института