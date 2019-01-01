Новогодняя шахматная елка в НИУ БелГУ

Опубликовано вт, 01/01/2019 - 13:53 пользователем Маслова Ирина

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла  Новогодняя елка для детей, занимающихся в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ».  Мероприятие  было организованно  Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», при поддержке ректора  университета, Олега Николаевича Полухина,  профсоюзного комитета  НИУ «БелГУ» и  коллектива  молодежного культурного центра.    

В начале,  все  дети и их родители смогли посмотреть  музыкальный спектакль «Летучий корабль», наполненный чудесами, волшебством, красотой и юмором. Его подготовили артисты и режиссер студенческого театра эстрадных миниатюр «Фабула» Елена Селивон.

А затем начался утренник  «Новогодняя путаница»,  который был составлен по специальному шахматному сценарию. Ребята рассказывали стихи, танцевали,   в действии принимали участие все шахматные фигуры,  Богиня  и покровительница шахмат Каисса, а также сказочные персонажи  Баба  Яга и  Кащей  Бессмертный.  Дедушка Мороз  вместе со Снегурочкой подарил всем ребятам подарки. В конце утренника  жюри, во главе с председателем профсоюзного комитета  НИУ «БелГУ» Валерием Тимофеевым, директором  ЦРИВС Александром Ивановым,  дедом Морозом и Снегурочкой определило  обладателей самых красивых костюмов, Сразу  десять ребят  были признаны победителями, все они получили  памятные призы с символикой университета. Все остальные участники  конкурса также получили сладкие призы.

 

Дарья Андреева,  студентка Педагогического института

 

                                                      

                                                          

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