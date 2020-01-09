Новогодний шахматный карнавал-2020!

« Новогодний шахматный карнавал» традиционно прошел в шахматном клубе ДЮСШ 4 г.Белгорода.

В мероприятии приняли участие юные шахматисты спортивной школы, а также воспитанники Воскресной школы при Смоленском соборе.

Ребята в карнавальных костюмах шахматных фигур выходили на сцену, представляя каждый свою фигуру. Под предводительством Короля они выходили на парад, читали стихи, участвовали в конкурсах, хороводах и танцах.

Не обошлось и без всеми любимой Бабы-Яги, которая нарявишись Королевой, пришла на праздник. Ребятам было несложно распознать, кто это на самом деле. Стоило Королю сыграть с ней в шахматы ... игра завершилась на втором ходу.

Баба Яга вернула Ферзя на праздник, но при этом дети выпонили условия: разгадали бабкины загадки, поиграли с ней, и даже родителям пришлось участвовать в конкурсах.

Наконец-то все фигуры в сборе, звучит шахматный гимн! Дедушка Мороз послушал стихи, поиграл с ребятами и, конечно же, подарил всем подарки.

На празднике присутствовало много гостей, в том числе и учащиеся школ города.