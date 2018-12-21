Новогодний сеанс одновременной игры!

20 декабря в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода состоялся сеанс одновременной игры по шахматам, который дал кмс, почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода, член общественной палаты Белгородской области - Зацепин Владимир Павлович.

Владимир Павлович - частый гость в шахматном клубе. Многие дети получали от него призы и грамоты в городских и областных соревнованиях, неоднократно он был спонсором внутриклубных и школьных турниров. И сегодня он пришел к детям не с пустыми руками- помимо грамот и подарков, подарил шахматному клубу компьютерный стол.

Сеанс одновременной игры прошел на 21 доске. В игре приняли участие не только шахматисты ДЮСШ №4, но и школьники из соседней школы - СОШ №31, которые частенько приходят в клуб поиграть и позаниматься. После первого часа игры была сыграна только одна партия - вот такой упорной была борьба! На протяжении двух часов ребята сражались с сеансером. В итоге 11 партий из 21 были сыграны вничью, остальные партии Зацепин выиграл. Владимиру Павловичу понравилась игра Пьянковой Ольги, Коваленко Давида, Гершевич Георгия, Ильенко Филиппа, Конищева Григория и многих других ребят, он отметил хорошую подготовку юных шахматистов и умение чувствовать позицию.

Все участники сеанса получили от почетного председателя грамоты за любовь и преданность шахматам, и конечно же - традиционное фото на память о сегодняшней встрече.