Новогодний праздник в шахматном клубе "Золотая пешка" (сочинение Мити Воржевитина)

Все ребята в нашем шахматном клубе «Золотая пешка» с нетерпением ждали новогоднего праздника, готовились и предвкушали грандиозную вечеринку.

Сначала Юлия Борисовна «по секрету» разделила нас на команды и назначила капитанов, мы придумали названия и девизы команд и с азартом принялись участвовать в увлекательных конкурсах.

Интересно было и малышам, и старшим ребятам, и взрослым. Особенно зрелищным стал конкурс на лучший карнавальный костюм. Здесь младшим ребятам не было равных: Дед Мороз и Ниндзя, ДартВейдер и Шахматный король, Леший и Незнайка, Мушкетер и Восточная принцесса сражались за главный приз.

Новогодний стол порадовал разнообразными угощениями, а программу продолжила уже хорошо знакомая нам Плюшка. В этот раз мы угадывали названия мультфильмов, их героев и мелодии. Соревновались команды и в конкурсе «Слепи снеговика из воздушных шаров». Фигурки выходили одна забавнее другой! Проигравших не было – победила дружба, а вот приятные призы были всем.

И, конечно, в этот сказочный вечер никто не остался без подарка. Вкусные имбирные пряники были сделаны в виде пешки в золотой глазури, а резные сувениры из дерева с именами ребят выполнены так искусно и тонко, что диву даешься, как это красиво!

Расходиться не хотелось, потому что Новый год в нашем клубе всегда встречают весело и задорно. Равнодушных не осталось, и взрослые, и ребята были очень довольны. Спасибо любимому клубу за отличный праздник!

Митя Воржевитин.