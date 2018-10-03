Клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с молодежным Советом территории №27 при спонсорской поддержке ООО УК РЭУ №5 29 сентября провели праздничное мероприятие «Не стареют душой ветераны» в честь Международного Дня пожилого человека.

В начале со словами приветствия к гостям праздника обратились: один из организаторов праздника, руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, председатель молодежного Совета территории №27 Илья Манышев, представитель ветеранов вооруженных сил подполковник Аркадий Бармин, президент областной федерации шахмат Александр Косов и руководитель управления молодежной политики администрации г. Белгорода Алина Денищик. Они пожелали ветеранам мира, добра, благополучия и здоровья.

Потом многочисленным зрителям была представлена большая концертная программа от клуба «Мыслитель», где участники пели песни, рассказывали стихотворения, играли на фортепиано и скрипке, танцевали, а в финале артисты на сцене и зрители в зале дружно спели песню «Я люблю тебя, жизнь». Каждый участник концерта получил приз от спонсора праздника ООО УК РЭУ №5 и по гвоздике от Александра Косова.

После общего фото состоялись блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей. В мужском турнире победил Валерий Козинов. Особенно удивило выступление легенды белгородских шахмат участника ВОВ, 94-летнего Пушкарева Павла Семеновича, который среди 23-х участников выступления сумел попасть в десятку сильнейших, за что был награжден специальным призом и медалью.

У женщин победительницей стала Алла Цыганенко, у мальчиков победил Сережа Часовской, у девочек - Яна Сизоненко.

Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и медалями от городского спорткомитета и призами от спонсоров. А всем ветеранам, участвовавшим в турнире, были вручены благодарственные письма от молодежного Совета территории №17.

В завершении праздника для ветеранов и детей был накрыт большой праздничный «сладкий» стол.

Ветераны, для которых был организован праздник, выражают большую благодарность за заботу, внимание и помощь в проведении Международного Дня пожилого человека коллективу ООО УК РЭУ №5 в лице руководителя Петровой Лилии Алексеевны и коллективу государственной универсальной научной библиотеки в лице директора Рожковой Надежды Петровны.