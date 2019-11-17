Международный мастер по шахматам дает мастер-класс!

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода прошёл мастер класс на тему: " Современные тенденции в развитии шахмат". Мероприятие проводил международный мастер по шахматам Егоров Евгений Владимирович (тренер ДЮСШ №4). В этот раз приглашались юные шахматисты, воспитанники спортивной школы (ДЮСШ№4).

Ребята с интересом слушали тренера, разбирали партии, решали задачи, задавали вопросы. Евгений Владимирович рассказывыал очень увлеченно о том, какими учебниками лучше пользоваться, какие шахматные программы подбирать и как можно найти себе соперника в интернете, и о многом другом. Примечательно, что на урок к мастеру с удовольствием и любопытством пришли не только дети, но и родители.

Надеемся, что мастер-классы по обучению шахматному искусству станут традиционными, и их смогут посещать не только воспитанники шахматного клуба и ДЮСШ, но и все желающие совершенствоваться шахматисты.

Маслова И.В., тренер ШК МБУДО ДЮСШ №4