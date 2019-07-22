«Международный День шахмат в Новом Осколе»

20 июля в Большом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол новооскольцы отмечали праздник Международный День шахмат. Поздравить любителей шахмат пришли Шахматный Король и Шахматная Королева.

Слово дали Председателю Новооскольской МО ООО ВОИ Надежде Лариной. Она поздравила шахматистов с их профессиональным праздником и вручила грамоты ветеранам шахмат из Нового Оскола за активное участие в районных и областных соревнованиях Леониду Мирошникову и Надежде Спесивцевой от Совета Новооскольского отделения Общероссийской организации «Союз пенсионеров России».

Затем к ребятам пришёл весёлый клоун Клёпа. Вместе с Королём и Королевой он загадывал ребятам шахматные загадки. Для присутствующих были организованы конкурсы и викторины. После перешли к баталиям на шахматной доске. Праздничный турнир под названием «Шахматная планета» был посвящён Международному Дню шахмат.

В результате, в турнире первоклассников, победителем стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте – Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4»).

В турнире девочек 2-4 классов победителем стала София Егизарова (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3»).

В турнире мальчиков 2-4 классов победителем стал Матвей Михолат (МБОУ «СОШ №2 сУИОП»). Втрое место занял Дмиртий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»). На третьем месте Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») и Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

В турнире учеников 5 класса и старше первое место занял Никита Кузнецов (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте – Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой»). Замкныла тройку призёров Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Для взрослых шахматистов был организован блицтурнир по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Места в этом турнире распеделились следующим образом: 1 место – Иван Скурятин, 2 место- Сергей Безгин, 3 место – Александр Энговатый.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников угостили конфетами и печеньем. Желающие одним из первых получать информацию в сфере культуры заполнили анкеты.

С.Гончарук – главный судья соревнования