Мастер-класс в Прохоровском районе

В соответствии с областным проектом развития шахмат среди обучающихся, в Прохоровском районе запущен муниципальный проект - «Организация шахматного всеобуча в детских садах как средство интеллектуального развития дошкольников».

В рамках этого проекта 28 ноября 2018 г. в детском саду № 1 п. Прохоровка был проведён мастер-класс для педагогических работников дошкольных учреждений Прохоровского района по теме: «Методическое и организационно-техническое сопровождение деятельности педагога в обучении детей игре в шахматы», в мероприятии приняли участие более 40 слушателей, из всех садиков района.

Организаторами мероприятия выступило управление образования администрации Прохоровского района, при содействии Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». Мастер – класс проводили: Александр Александрович Иванов – директор Центра, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам и тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ №4 Ирина Владимировн Маслова. Они поделились опытом организации и проведении занятий среди дошкольников, рассказали о возможностях, значении и необходимости обучения дошкольников игре в шахматы. Дали рекомендации по обучающей литературе, методическимим разработкам и программам.

Главный специалист управления образования администрации Прохоровского района О.А.Пучкова