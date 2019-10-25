Мастер-класс по шахматам

18 октября, в рамках проекта «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива» в СОШ №24 г. Белгорода, состоялся мастер-класс по игре в шахматы тренера-преподавателя ДЮСШ № 4 Масловой Ирины Владимировны.

Проводился мастер-класс в школьной библиотеке на новом оборудовании (демонстрационная доска и шахматы), которое было приобретено на средства гранта. В начале занятия тренер в игровой форме выяснила знания детей о шахматах: на вопросы ребята поднимали белую пешку в случае ответа: «ДА» и черную, если был ответ: «НЕТ». Цель мастер-класса –Совершенствование навыков игры в шахматы путем изучения тактического приема «связка». Ирина Владимировна очень интересно рассказала об этом ударе, о том, какие бывают связки, о способах защиты от связок и других тонкостях тактики. Изучив теорию, ребята перешли к практике: решали задачи, составляли на доске связки.

Мастер-класс прошел с большой пользой не только для учеников школы, но и для педагогических работников, которые ведут внеурочную деятельность «Шахматы в школе». Всего в мероприятии приняло участие 20 детей и 2 педагога.

Елена Васильевна Воронина, библиотекарь СОШ №24, руководитель шахматного кружка.