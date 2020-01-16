Конкурсы в шахматном клубе ДЮСШ 4 г. Белгород

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода традиционно в Новогодние каникулы проходят различные шахматные конкурсы.

Рисунки и поделки воспитанники клуба приносят до сих пор, в подведении итогов принимают участие дети и родители, а также гости клуба, так как голосование открытое. За несколько лет в клубе собралось очень много поделок и рисунков, которые тщательно упаковываются и хранятся в течение года, а перед новым годом наступает пора чудес - и все детские работы украшают клуб и радуют глаз до конца Святок.

В прошлом году стартовал еще один, новый конкурс - поделок из снега. Но ныняшняя зима не радует нас, поэтому конкурс продлили до 29 февраля, может еще дождемся снега.

На следующей неделе будут подведены итоги конкурсам задач, сочинений и поделок.