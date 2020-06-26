«Конкурс рисунков – «Шахматы глазами детей»

Подведены итоги муниципального конкурса рисунков «Шахматы – глазами детей», который Отдел культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол (Дом Дерябина) объявил в преддверии Дня защиты детей.

26 юных шахматиста шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» приняли в нём участие. Конкурс проводился в режиме онлайн. На конкурс было представлено более 30 работ.Работы Анжелики Вёрстовой (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Матвея Чикалова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Александры Богатырёвой (МБОУ «СОШ №3»), Матвея Михолата (ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»), Кирилла Белова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Дарьи Курпяковой (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Захара Дмитриева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») отмечены дипломами.

Работы остальных участников отмечены грамотами. Все участники конкурса награждены призами. Главный приз – статуэтка шахматного коня, достался Анжелике Вёрстовой.

Наталья Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности

МКУК ОКДД ЦКР «Оскол»

Подведены итоги муниципального конкурса рисунков «Шахматы – глазами детей», который Отдел культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол (Дом Дерябина) объявил в преддверии Дня защиты детей.

26 юных шахматиста шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» приняли в нём участие. Конкурс проводился в режиме онлайн. На конкурс было представлено более 30 работ.Работы Анжелики Вёрстовой (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Матвея Чикалова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Александры Богатырёвой (МБОУ «СОШ №3»), Матвея Михолата (ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»), Кирилла Белова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Дарьи Курпяковой (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), Захара Дмитриева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») отмечены дипломами.

Работы остальных участников отмечены грамотами. Все участники конкурса награждены призами. Главный приз – статуэтка шахматного коня, достался Анжелике Вёрстовой.

Наталья Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности

МКУК ОКДД ЦКР «Оскол»