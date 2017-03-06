Клуб "Мыслитель"

Постоянно принимают участие во всех значимых шахматных турнирах г. Белгорода члены клуба ветеранов «Мыслитель». Так, на проходившем 18-19 февраля «Турнире поколений», где собрались лучшие шахматисты города, команда ветеранов в упорной борьбе заняла почетное 5 место из 8 команд, опередив многих соперников значительно младше себя, и получив за игру хорошие денежные призы. В составе команды играли такие известные шахматисты: Козинов Валерий, Матузный Анатолий, Слюняев Александр и Ковалевский Эдуард.

А 25 февраля в помещении Областной научной библиотеки прошли мужской, женский и детский турниры, посвященные Дню защитника Отечества. От почетного председателя шахматной федерации г.Белгорода Зацепина Владимира и спонсора Кушнаренко Владимира Николаевича все, без исключения, участники получили денежные призы в зависимости от занятого места, а каждый ребенок по шоколадке.

Приглашаем всех желающих, в т.ч. иногородних в клуб ветеранов «Мыслитель». Каждую субботу в 12 часов мы собираемся в помещении Областной научной библиотеке по адресу: ул.Попова,39а. В программе: небольшие концерты, встречи с интересными людьми г.Белгорода, жаркие шахматные баталии с призами и грамотами. Приходите - уверены, что вам понравится!

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин